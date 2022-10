Comment utiliser le passe Navigo ou les tickets de métro sur son smartphone

Le ticket de métro et le passe Navigo arrivent sur les smartphones. Île-de-France Mobilités a confirmé à RTL que la grande majorité des téléphones Android pouvaient désormais se muer en titre de transport pour ouvrir les portes du métro, du bus et du tramway à Paris et sa banlieue. Tous les titres sont disponibles, sauf le passe Navigo annuel, le Navigo Liberté+ et les billets origine-destination, attendus pour la fin d'année prochaine.

Jusqu'ici réservée aux smartphones Samsung les plus récents, cette fonctionnalité est rendue possible par la technologie HCE qui permet d'émuler les tickets et abonnements directement via l'application IDF-Mobilités. Le contrôle des données s'effectue sur les bornes de contrôles à l'aide de la connexion NFC des appareils, une communication sans-fil courte distance.

Deux conditions sont à remplir pour profiter de cette option : disposer d'un téléphone sous Android 8 ou une version ultérieure du système d'exploitation lancé en 2017 par Google. L'appareil doit aussi disposer d'une connexion NFC, ce qui est normalement le cas des smartphones Android lancés ces dernières années.

Télécharger la dernière version de l'appli IDF-Mobilités

Pour transformer son smartphone en passe Navigo, il faut télécharger l'application Île-de-France Mobilités ou la mettre à jour avec la version 8.0 du logiciel dont le déploiement est en cours chez les différents constructeurs jusqu'à la fin du weekend.

Une fois installée, il faut se rendre dans l'onglet "Achat" et télécharger le module "Mes Tickets Navigo" qui permettra de conserver et utiliser vos titres sur votre téléphone. Attention cependant, si vous choisissez de dématérialiser votre passe Navigo sur votre smartphone, vous ne pourrez plus utiliser votre carte en plastique.

Si vous dématérialisez votre passe Navigo, vous ne pourrez plus utiliser votre badge en plastique Crédit : RTL

Une fois votre ticket ou votre abonnement en poche, vous pourrez l'utiliser aux bornes des stations et arrêts du réseau de transports en commun francilien même en l'absence de réseau Internet. Seule obligation : l'écran doit être allumé et déverrouillé pour communiquer avec le terminal de contrôle. Pensez donc à conserver un peu de batterie.

