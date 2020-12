Guerre d'Algérie : Emmanuel Macron veut "réconcilier les mémoires"

publié le 04/12/2020 à 17:46

Le président de la République s'est exprimé ce vendredi 4 décembre sur le média en ligne Brut. Après avoir évoqué les violences policières, le racisme et le séparatisme, il a parlé de la guerre d'Algérie en assurant qu'il fallait "réconcilier les mémoires" de cet événement.

"On a à finir le travail historique sur l'Algérie" a soutenu Emmanuel Macron, qui a évoqué l'importance du travail de l'historien Benjamin Stora, qui doit remettre en décembre un rapport sur cette question au Président.

"Nous ne sommes pas un pays qui comme les Etats-Unis a vécu la ségrégation, mais nous avons vécu la colonisation", a déclaré Emmanuel Macron, qui a marqué la différence entre les deux.

De manière générale, il a parlé du sentiment d'abandon des personnes issues de l'immigration en France, de ceux qui tentent de "construire une appartenance à quelque chose parce nous [...] n'avons pas su lui dire 'Tu as une place'". "On a refoulé les langues étrangères des diasporas. Dans notre pays, on ne regarde pas le potentiel extraordinaire que nous avons : des jeunes qui parlent arabe, des langues africaines ou le turc", a poursuivi le Président. "Ce que je veux faire, c'est remettre de l'enseignement de l'arabe dans la République pour éviter que cela ne soit détourné par d'autres."