et Marie-Pierre Haddad

publié le 22/11/2020 à 16:51

L'immigration est-elle devenue "hors de contrôle", comme l'affirme le président des Républicains Christian Jacob ? Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Jean-Yves Le Drian assure que "la France n'est pas laxiste sur l'immigration". "La droite n'a pas de leçon à me donner sur le sujet. Dans le passé, elle n'a pas pris les mesures qui convenaient de prendre", répond sèchement le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

Le gouvernement fera le 16 décembre devant l'Assemblée, le 17 devant le Sénat, une déclaration sur "la politique migratoire de la France et de l'Europe", suivie de débats, comme en octobre 2019, a-t-on appris de sources parlementaires. Le sujet est sensible dans la majorité, qu'il avait divisée lors du vote sur la loi asile et immigration au début du quinquennat.

Jean-Yves Le Drian estime qu'il faut "repenser au niveau européen" la "relation immigration-asile" (vidéo au-dessus à partir de 12 minutes 24). Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères évoque une "conviction d'homme de gauche" : "Le non-respect des procédures sur le droit d'asile ou l'acceptation des immigrations irrégulières sans contrôle, ça tue le droit d'asile".