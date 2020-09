VIDÉO - "Enquête exclusive" : des jeunes décrivent l'Algérie dont ils rêvent

publié le 20/09/2020 à 07:15

Voilà plus d'un an que le plus grand pays du Maghreb, l'Algérie, connaît un vent de révolte. Depuis février 2019, les Algériens, étouffés par un système autoritaire et corrompu, manifestent pour changer de régime. Manifester est passible d'un an de prison mais rien n'arrête la jeunesse algérienne qui a décidé de prendre son destin en main.

Enquête exclusive a suivi, dans ce pays où filmer est très difficile, certains de ces jeunes. Noor, célèbre youtubeuse, rêve de liberté en vivant des conseils maquillage qu'elle donne aux femmes. Nardjes, elle, a décidé de vivre à l'occidentale dans ce pays ultraconservateur : un défi permanent pour une jeune fille.

Au contraire, Ayoub rêve de voir un état islamique naître en Algérie et s'est engagé à cette fin en politique. Tous trois font face à la même réalité : celle d'un pays où 60% de la population a moins de 30 ans et 30% des 16-24 ans sont au chômage. Et d'autres ont décidé de prendre la mer au péril de leur vie pour fuir leur pays.



