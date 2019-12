publié le 16/12/2019 à 09:08

Douzième jour de grève consécutif. Une semaine à très haut risque s'ouvre pour le gouvernement, ce lundi 16 décembre, à la veille d'une nouvelle manifestation nationale. Aucun compromis en vue sur la réforme des retraites permettant de sortir du blocage des transports, à quelques jours des fêtes de Noël.

Invité à l'antenne de RTL, le général Pierre de Villiers estime qu'"il y a un fossé qui s’est creusé entre ceux qui dirigent et ceux qui exécutent. Ce fossé est profond. Les 'gilets jaunes' étaient déjà une première manifestation. Il est grand temps de retisser la confiance".

Pour des raisons souvent budgétaires, "on a eu un mouvement de centralisation qui a détruit progressivement, cette proximité avec les Français. Ils veulent comprendre et voir les responsables proches d'eux", explique-t-il.

Selon le général Pierre de Villier, "il faut rétablir un équilibre entre la fermeté et l’humanité". Et d'ajouter : "Il n’y a pas assez de fermeté dans notre pays. Il n'y a pas assez d'humanité et d'amour (...) L'amour est le carburant nécessaire à la fermeté. Il faut remettre de l’ordre, on ne peut pas continuer comme ça".