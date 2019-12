et Cassandre Jeannin

Les syndicats ne lâchent rien. La CGT et Force ouvrière rejettent l'idée d'une trêve pour les fêtes de fin d'année. L'Unsa ferroviaire et la CFDT sont plus modérées mais ne comptent pas mettre un terme au mouvement. "Je ne donne de leçons à personne mais le gouvernement a posé une négociation loyale, après chacun prend ses responsabilités", indique Jean-Baptiste Djebarri sur RTL ce vendredi 20 décembre.

La moitié des TGV circuleront ce week end de départ en vacances, "c'est déjà beaucoup après une grève de 16 jours", selon le secrétaire d'état aux Transports. En ce qui concerne le transport des enfants dans les trains, l'annulation du service Junior et Compagnie a scandalisé bon nombre de Français. La SNCF a annoncé qu'il y aurait finalement 5.000 places réservées pour ces jeunes dimanche 22 décembre dans 14 TGV. "Les familles sont contactées individuellement et décideront ou non de choisir cette solution", précise Jean-Baptiste Djebarri.

"Le gouvernement est pleinement déterminé à faire cette réforme", a rappelé le secrétaire d'état qui "salue les efforts de la SNCF."