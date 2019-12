publié le 20/12/2019 à 17:22

La trêve de Noël n'aura pas lieu. Si la CFDT et l'Unsa ont toutes deux appelés à une trêve ce jeudi 19 décembre, la CGT appelle à poursuivre le mouvement, y compris pendant les fêtes. Le week-end commence donc ce samedi 21 et ce dimanche 22 décembre avec un trafic très perturbé à la SNCF.



La compagnie annonce 1 TGV sur 2, 3 TER sur 10, 1 Transilien sur 5 et 1 Intercité sur 4. Pour ces derniers, il y aura 4 allers-retours Paris-Clermont-Ferrand et 4 Paris-Brive (dont 1 au départ de Toulouse), 1 aller-retour Bordeaux-Marseille et 1 aller Clermont-Ferrand-Lyon.



La SNCF a annoncé ce jeudi que 41 % des TGV circuleront les 23 et 24 décembre. Normalement, tous les voyageurs sont informés du maintien ou non de leur train jusqu'au 26 décembre inclus. La compagnie ferroviaire rappelle qu'il est obligatoire d'avoir un billet valide pour accéder aux trains, et qu'il faut donc faire le cas échéant un échange sans frais.

Le trafic TGV en détails

Axe Est : 3 trains sur 5 le samedi, 2 sur 5 le dimanche.

Axe Atlantique : 1 train sur 2.

Axe Nord : 3 trains sur 10.

Axe Sud-Est : 2 trains sur 3.

Intersecteurs : 1 train sur 7, 3 sur 7 le dimanche.

Ouigo : 4 trains sur 5.

Le trafic TER en détails

Auvergne-Rhône-Alpes : 2 trains et 3 bus de substitution sur 10 trains le samedi, 1 train et 4 bus de substitution sur 10 trains le dimanche.



Bourgogne-Franche-Comté : 4 trains sur 10 le samedi, 4 trains et 1 bus de substitution sur 10 trains le dimanche.



Bretagne : 4 trains et 1 bus de substitution sur 10 trains.



Centre-Val-de-Loire : 4 trains sur 10.



Grand-Est : 4 trains sur 10, 4 trains et 1 bus de substitution sur 10 trains le dimanche.



Hauts-de-France : 3 trains sur 10 le samedi, 4 trains sur 10 le dimanche.



Normandie : 2 trains sur 10.



Nouvelle-Aquitaine : 1 train et 1 bus de substitution sur 10 trains.



Occitanie : 1 train et 1 bus de substitution sur 10 trains.



Pays-de-la Loire : 1 train et 2 bus de substitution sur 10 trains.



Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 2 trains et 1 bus de substitution sur 10 trains.

Le trafic RER en détails

RER A - 3 trains par heure sur la branche Cergy. L’interconnexion est assuré à Nanterre Préfecture entre 12h et 18h le samedi uniquement. 1 train par heure en dehors de ces périodes non interconnectées.



RER B - Nord : 1 train sur 3 toute la journée. L’interconnexion est suspendue à Gare du Nord.



RER C - 2 trains par heure de 7h à 9h et de 16h à 19h entre Paris-Austerlitz et Brétigny et de Paris-Austerlitz à Massy. 1 train par heure entre 09h et 16h de Paris-Austerlitz à Brétigny. Les autres branches ne sont pas desservies



RER D - Nord : 1 train par heurede 11h à 20h sur la branche Paris–Villiers-le-Bel et 1 train toutes les deux heures sur la branche Paris-Nord–Orry-la-Ville

Sud : 1 train par heurede 12h à 20h sur la branche Paris-Gare-de-Lyon–Corbeil et 1 train par heure sur la branche Paris-Gare-de-Lyon–Melun. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon



RER E - 1 train sur 3 sur la branche Haussmann–Chelles et 3 trains par heure entre Tournan et Paris-Est.

Le trafic francilien en détails

Ligne H - 2 trains sur 3 en moyenne. La liaison Creil–Persan–Valmondois–Pontoise est assurée en bus. Toutes les branches sont desservies



Ligne J - 1 train sur 2 en moyenne sur toutes les branches.



Ligne K - 1 train sur 2 en moyenne.



Ligne L - 1 train sur 2 sur les branches Paris-Saint-Lazare–Versailles et Paris-Saint-Lazare–Saint-Nom-La-Bretèche. La branche Paris-Saint-Lazare–Cergy n’est pas desservie.



Ligne N - 1 train sur 3 en moyenne sur toutes les branches.



Ligne P - 1 train 3 sur la branche Paris–Chelles–Meaux. Les autres branches ne sont pas desservies.



Ligne R - 2 aller-retour Paris-Gare-de-Lyon–Montargis.



Ligne U - 1 train sur 2 toute la journée.



Tramway 4 - Fréquence de 15min de 6h30 à 20h.



Tramway 11 - Service Normal.