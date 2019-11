et Léa Stassinet

publié le 22/11/2019 à 09:19

Agents de la SNCF, de la RATP, professionnels de santé, étudiants... Tous seront dans la rue le 5 décembre prochain pour exprimer leur colère et manifester principalement contre la réforme des retraites sur laquelle planche actuellement le gouvernement.

"C'est une manifestation légitime dans un pays qui respecte le droit de grève", a estimé ce vendredi 22 novembre Gérald Darmanin, invité de RTL. Le ministre de l'Action et des Comptes publics a rappelé que la mobilisation était focalisée "sur les régimes spéciaux". "Il est normal d'entendre les contestations mais on fera la réforme et le gouvernement mettra fin aux régimes spéciaux", a-t-il martelé.

Gérald Darmanin a cependant prévenu : la mobilisation du 5 décembre ne doit pas dégénérer. "Il faut que ce soit une manifestation, pas un lieu de violences", a-t-il déclaré. "La République et les forces de l'ordre doivent être respectés", a ajouté le ministre, faisant un parallèle la manifestation des "gilets jaunes" du samedi 16 novembre.

Il s'est dit "étonné du climat social dans lequel on vit". "Samedi dernier, aucun parti politique n'a condamné les violences", a fustigé Gérald Darmanin. Le 5 décembre prochain, "il ne faut pas que syndicats et partis politiques attendent que quelque chose ne se passe pas bien", a-t-il prévenu.