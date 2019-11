Grève du 5 décembre : le gouvernement prépare "un plan de transports"

publié le 24/11/2019 à 06:30

Un plan de transport" est prévu par le gouvernement qui craint une grève susceptible de se prolonger plusieurs jours à partir du 5 décembre. C'est ce qu'a indiqué vendredi le secrétaire d'État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, sans détailler les solutions envisagées.

"Nous préparons bien sûr le plan de transports pour le 5, le 6, le 7, le 8, bref les jours possibles de grève, de manière à faciliter le transport des Français, et nous serons très vigilants sur les aspects d'ordre public", a-t-il indiqué sur la chaîne BFMTV.

Le secrétaire d'État, qui assure maintenir "un dialogue constant avec les syndicats du ferroviaire", a par ailleurs indiqué qu'il se rendrait "la semaine prochaine à la SNCF pour discuter directement avec les agents", là encore sans autres précisions.

Grève illimitée et reconductible

Les trois premiers syndicats représentatifs de la SNCF - CGT, Unsa et SUD - ont signé lundi un appel unitaire à une grève illimitée, reconductible par période de 24 heures, à partir du jeudi 5 décembre, jour de mobilisation nationale contre la réforme des retraites.

Ils ajoutent au rejet de la réforme des retraites des revendications propres à l'entreprise et à la branche ferroviaire en termes d'emploi, de salaire ou de sous-traitance. De son côté, la CFDT-Cheminots, quatrième syndicat de la SNCF, a annoncé jeudi qu'elle allait à son tour déposer un préavis de grève reconductible à partir du 5 décembre - mais se disant prêt à ne pas appeler à faire grève si elle obtenait satisfaction dans les prochains jours.

L'Unsa et la CFDT-Cheminots ont d'ailleurs été reçus jeudi "pendant plus de deux heures" par le haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye et M. Djebbari. Etant donné que des "réunions sectorielles" sont actuellement menées par M. Delevoye et ne prennent fin qu'"autour du 15 décembre", "je leur ai redit hier qu'il convenait, pour respecter les syndicats qui participent à ces concertations, d'attendre a minima cette date du 10, 12, 15 décembre", a insisté M. Djebbari.

"Nous avons des propositions sur lesquelles nous sommes tout à fait d'accord" avec la CFDT-Cheminots, "ils sont des fervents défenseurs de l'indexation du système de points sur l'inflation, ce qui est prévu par le rapport Delevoye", a-t-il également noté. Le gouvernement est par ailleurs "tout à fait en accord sur la philosophie et sur les modalités pratiques" d'autres revendications du syndicat, notamment en termes d'épargne-retraite, a souligné le secrétaire d'Etat.