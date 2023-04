Grève du 13 avril : quelles sont les prévisions dans les transports pour cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites ?

L'acte 12 sera-t-il le dernier ? Une nouvelle journée de mobilisation se prépare jeudi 13 avril contre la réforme des retraites alors que le Conseil constitutionnel rendra ses décisions le lendemain. D'après une note des renseignements que RTL a pu consulter, 400.000 à 600.000 manifestants sont attendus dans la rue et montre que cette douzième journée de mobilisation semble marquer le pas. Cela se ressent notamment au niveau des perturbations qui s'annoncent moins fortes que les semaines précédentes dans les transports ou dans les services publics.

Du côté de nos voies ferrées, sur les grandes lignes de la SNCF, 4 TGV et OuiGo sur 5 sont annoncés, soit une nette amélioration. Pour les TER, 6 sur 10 devraient circuler jeudi 13 avril, contrairement aux 5 sur 10 des semaines précédentes. Le trafic restera pourtant particulièrement perturbé pour les intercités, avec un train sur 5.

Sur le réseau francilien, le trafic est bien meilleur, y compris dans les RER. 3 RER A sur 4 doivent circuler et un trafic quasi normal est attendu pour le RER B. Les autres lignes resteront perturbées, mais bien moins que lors des dernières journées d'action. Dans le métro parisien, le trafic sera aussi quasi normal, et la circulation des bus et des tramways restera inchangée.

L'amélioration se fera également ressentir dans les airs, puisque la DGAC a demandé aux aéroports de Toulouse, Bordeaux et Nantes d'annuler 1 vol sur 5. Même l'aéroport de Paris-Orly, souvent concerné par une forte mobilisation, sera aussi moins ébranlé par la mobilisation.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info