Grève : quand "Le Figaro" inventait le covoiturage

publié le 05/12/2019 à 10:43

On découvre ce jeudi 5 décembre matin que c'est Le Figaro qui a inventé le covoiturage. En 1957, le 15 avril 1957 précisément. Nous sommes ce jour-là à la veille d'une grève à la SNCF et à la RATP. Les syndicats appellent à une mobilisation de 48 heures. À l'époque il n'est pas question de retraites mais d'augmentation de salaires.

Les titres en revanche pourraient tout à fait être ceux d'aujourd'hui : Metro : trafic très réduit. Autobus : arrêt presque total. Juste en-dessous, on trouve un article sur ces femmes qui ont décidé d'abandonner leurs talons hauts pour faire, nous dit-on, du footing.

Et puis il y a donc cet appel. Le Figaro, peut-on lire, invite ses lecteurs à pratiquer l'entraide automobile. En une, il appelle les Parisiens qui se rendent en province et qui disposent de places dans leur voiture à se signaler. Le journal se propose alors de jouer les intermédiaires. Les offres sont enregistrées et affichées dans son hall, au 14 rond point des Champs-Élysées dans le 8e arrondissement de Paris. Elles sont disponibles et consultables toute la journée.

À l'époque pas d'internet ni de téléphone portable, il faut se déplacer sur place. En deux jours une cinquantaine d'automobilistes répondent à l'appel, et face au succès de l’opération le journal est obligé de mettre en place une permanence les 17 et 18 avril, les deux jours de la grève.

Le 18 avril 1957, le journaliste André Gérel sillonne les rues de la capitale et découvre des scènes pour les moins insolites. Il y a notamment ce fourgon des pompes funèbres transformé en transport en commun.