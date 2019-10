Voiture électrique : comment installer une borne de recharge chez soi ?

publié le 05/10/2019 à 08:48

Cette fameuse nouvelle 208 électrique, elle a l’air bien effectivement. Mais moi, comme beaucoup de citadins, je gare ma voiture dans un parking privé, et rien que l’idée de m’attaquer aux démarches pour pouvoir faire poser une borne de recharge sur ma place, ça me donne envie de revenir au diesel... Mais heureusement, Auto Plus a creusé l’affaire. C’est pas simple, mais c’est faisable.

Première bonne nouvelle : il existe aujourd'hui en France un "droit à la prise". C’est-à-dire que vous avez le droit de faire installer une borne de recharge pour voiture électrique sur votre place de parking, que vous soyez propriétaire ou locataire de cette place.

Et personne ne peut s’opposer à l’installation de cette borne (ni le propriétaire de la place, ni la copropriété), hormis le syndic, éventuellement mandaté par le propriétaire ou la copropriété. Mais s’il veut s’opposer à l’installation d’une borne de recharge, il doit obligatoirement saisir le tribunal d’instance, et donc avoir des arguments solides.

Précision importante : l’installation d’une borne ne doit pas faire l’objet d’un vote de l’assemblée générale des copropriétaires, ce qui est une très bonne nouvelle quand on connait ce genre de réunions.

Attentions aux frais importants

Donc, si vous souhaitez faire poser une borne de recharge pour votre voiture électrique dans le parking de votre immeuble, on pourra difficilement vous en empêcher. Mais évidemment, la contrepartie c’est que tous les frais sont à votre charge. Et le montant va dépendre à la fois de l’installation électrique existante dans votre parking, mais surtout du type de borne de recharge que vous allez choisir.

D'abord, il va falloir tirer un câble de votre compteur électrique jusqu'à votre place de parking. Rien que ça, ça peut vous coûter déjà plusieurs centaines d’euros, et cela juste pour mettre une prise basique, domestique, qui ne permettra qu’une recharge ultra-lente, entre 8 et 15 heures pour le plein selon votre modèle de voiture.

Donc mon conseil c’est plutôt d’installer ce qu’on appelle une "wall box", une borne spéciale, plus puissante, qui permettra de réduire fortement le temps nécessaire à la recharge. Mais évidemment, c’est nettement plus cher : il faut compter un minimum de 1.500€ pose comprise, voire beaucoup plus pour certains modèles.

Des aides spécifiques

Alors c’est vrai, la voiture électrique c’est très économique à l’usage (le plein de la voiture ne vous coûtera qu’une poignée d’euros), mais il faudra amortir l’installation de votre borne de recharge.



Heureusement, il y a des aides ! D'abord l'État vous accorde un crédit d’impôt qui représente 30% de la dépense engagée, dans la limite de 8.000€ pour un célibataire, et de 16.000€ pour un couple.