Grève à la SNCF : l'État ne compensera pas les pertes, selon Élisabeth Borne

publié le 28/01/2020 à 09:01

La grève coûte cher aux opérateurs de transports de voyageurs. La RATP a perdu 200 millions d'euros. La SNCF a déjà perdu 850 millions d'euros. On devrait approcher le milliard d'euros. Invitée de RTL, la ministre de la Transition écologique écarte l'idée d'une compensation de ces pertes par l'État. "Les contribuables sont déjà fortement sollicités", rappelle Élisabeth Borne.

La ministre invite l'entreprise ferroviaire pour compenser ses pertes à réfléchir "éventuellement à des cessions dans des secteurs où ce n'est pas indispensable que la SNCF soit présente et qu'elle se concentre sur le transport ferroviaire. La SNCF est très présente dans le transport routier."

"Pour soutenir la SNCF, on va reprendre 35 milliards de dettes dans le quinquennat, explique la ministre, dont dépend le secrétariat d'État aux Transports. Et on a aussi une ambition : on ne va pas réduire les investissements à la SNCF. Pendant des années, on a sous-investi dans les transports de tous les jours : ce qui est clair, c'est qu'il faudra que la SNCF continue d'investir."

"Les Français ont besoin de transports ferroviaires pour les déplacements de tous les jours qui fonctionnent mieux, rappelle la ministre de la Transition écologique. J'espère qu'on va pouvoir tripler les capacités ferroviaires autour des grandes métropoles d'ici 2030, donc il faut investir massivement."