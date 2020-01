SNCF : 5 millions de billets de TGV à moins de 35 euros en vente dès jeudi

publié le 20/01/2020 à 11:50

Opération réduction à la SNCF après plus d'un mois de grève. Dès ce jeudi 23 janvier, la société de chemins de fer va proposer pendant une semaine 5 millions de billets de TGV à moins de 35 euros.

C'est la directrice générale de Voyages SNCF, Rachel Picard, qui l'a annoncé ce lundi 20 janvier sur Europe 1. "On va proposer à partir de jeudi 5 millions de billets à moins de 35 euros, sur les TGV InOui et Ouigo (...) Ce sera en vente pendant une semaine, du 23 au 30 janvier, pour des voyages entre maintenant et la mi-avril, jusqu'aux vacances de Pâques", a-t-elle indiqué, précisant que la promotion concernera près d'un quart de l'offre TGV sur la période.

La directrice générale a également assuré que "les abonnés TGV seront dédommagés sur leur abonnement en février, de 50 % à 100 %". Après 45 jours de grève reconductible contre la réforme des retraites, la SNCF envisage un plan d'économies et des cessions afin de combler des pertes estimées à près d'un milliard d'euros selon Jean-Pierre Farandou, PDG de la société.