publié le 11/04/2019 à 14:03

La sortie du grand débat et les annonces présidentielles se font encore attendre. Les retraités descendent dans la rue pour la deuxième fois depuis le début de l'année ce jeudi 11 avril, espèrent une réindexation de leur retraite sur l'inflation.



Emmanuel Macron devra annoncer des mesures pour le pouvoir d'achat, principale attente des "gilets jaunes". Une chose est sûre ce sera la semaine prochaine. Le chef de l'État veut taper fort. C'est ce qu'on appelle en marketing, l'effet "Waouh".

Pour se préparer, Emmanuel Macron s'est ménagé du temps. Il n'y a absolument rien à son agenda officiel aujourd'hui, un seul rendez-vous demain et il a encore tout le week-end pour travailler sur ses décisions "puissantes", comme l'a promis Édouard Philippe.

Un discours solennel et simple

Selon les informations de RTL, recueillies auprès de proches du chef de l'État, il faudra bien attendre la semaine prochaine pour connaître les décisions d'Emmanuel Macron. Il n'a pas encore choisi définitivement le jour où il le ferait. Pour une ministre, "cela n'a de toute façon pas d'importance. Ce qui est essentiel, c'est qu'il prouve qu'il a entendu les messages du grand débat".



Sur la forme, plusieurs proches lui conseillent d'être le plus solennel possible et d'être aussi le plus simple possible. Un ministre nous l'a assuré : sur les mesures fiscales, par exemple, le chef de l'État ne va pas rentrer dans le détail. D'autres tempèrent les attentes sur les baisses d'impôts. "Il n'y aura surtout pas que ça", précise un conseiller.



Chacun a pu donner son avis en Conseil des ministres et tous, au gouvernement, annoncent quelques mesures à effet immédiat, d'autres de long terme qui engendreront des discussions du débat. La semaine prochaine, ce ne sera pas encore la fin du grand débat.