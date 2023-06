Gouvernement : qui sera le prochain directeur de cabinet de Matignon ?

Qui sera le prochain directeur de cabinet de Matignon ? Aurélien Rousseau, qui travaille avec Élisabeth Borne, a présenté sa démission et quittera ses fonctions le mois prochain. Mais apparemment, les prétendants à sa succession ne se bousculent pas. "Dircab" à Matignon, c'est un salaire alléchant au-dessus de 10.000 euros par mois. Mais d'abord, il y a la durée du contrat avec une Première ministre en sursis : impossible de dire si ça peut durer deux semaines ou deux mois.

Ensuite, il y a aussi la personnalité de la patronne des lieux. Le journal Le Monde nous rappelle que Aurélien Rousseau et Élisabeth Borne sont surnommés par leurs équipes "Michel Galabru et Dark Vador", comme le méchant de Star Wars. Les murs tremblent souvent rue de Varenne quand la Première ministre est contrariée. Ce sont ses équipes qui en subissent généralement les premières conséquences.

Et puis enfin, il y a les dossiers du moment à faire avancer. Aurélien Rousseau, au caractère tout en rondeur, a survécu à la réforme des retraites. Mais il a peur de caler sur la loi immigration. Il faut superviser les négociations avec la droite, faire le lien avec l'Élysée, qui change tout le temps d'avis, et aussi avec Gérald Darmanin, qui n'en fait qu'à sa tête. Mais si vous aimez les défis, faites passer les CV et les lettres de motivation. Promis, on fait suivre à Matignon.

