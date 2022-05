Gouvernement Borne : ministre d'État, ministre, secrétaire d'État... Quelles différences ?

Des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État ont été nommés pour former le premier gouvernement d'Élisabeth Borne le vendredi 20 mai. Leurs rôles sont bien distincts.

À la tête du gouvernement se situe la Première ministre, Élisabeth Borne. Elle dirige le gouvernement, mais n'est pas la supérieure hiérarchique des autres ministres, bien que ce soit elle qui les nomme.

Il y a ensuite les ministres, qui sont à la tête d'un ministère. Vendredi 20 mai, la composition du gouvernement a été rendue publique et on sait aujourd'hui qui sont les ministres. Il y a, par exemple, Bruno Le Maire au ministère de l'Économie, Brigitte Bourguignon au ministère de la Santé… Ces derniers dirigent leur ministère, épaulés par un directeur de cabinet, un chef de cabinet et des conseillers. Les ministres sont systématiquement conviés au Conseil des ministres, qui a lieu toutes les semaines (sauf exception).

Les ministres délégués exercent leur fonction soit auprès de la Première ministre, soit auprès d'un ministre pour prendre en charge certaines de ses attributions. Dans le gouvernement Borne, Olivier Véran (Relations avec le Parlement et Vie démocratique), et Isabelle Rome (Égalité femme-homme) sont ministres délégués auprès de la Première ministre. Le ministère de l'Économie a un seul ministre délégué, Gabriel Attal, chargé des comptes publics. Ils assistent également au Conseil des ministres.

Enfin, les secrétaires d'État peuvent, eux aussi, exercer leur fonction auprès de la Première ministre ou d'un ministre. Par exemple, Olivia Grégoire, nouvelle porte-parole du gouvernement, est secrétaire d'État auprès de la Première ministre. Chrysoula Zacharopoulou est chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Les secrétaires d'État ne sont conviés au Conseil des ministres que si l'ordre du jour les concerne.

