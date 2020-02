Gilles Le Gendre est l'invité du Grand Jury dimanche

publié le 13/02/2020 à 12:15

Les turbulences en macronie sont-elle terminées ? Emmanuel Macron a réuni, à l'Élysée, les députés La République En Marche, après le couac sur le rejet initial du congé pour deuil d'enfant. Le président de la République a tenu à resserrer les liens avec sa majorité qui s'est sentie incomprise après cette séquence.

"Nous sommes dans un moment difficile de la vie nationale et parlementaire. Mais on est embarqué dans une aventure commune, quels que soient les choix des uns et des autres", a-t-il explique comme le rapporte Le Parisien. Il a ajouté : "Je n'ai donné de leçons à personne. Je me suis exprimé pour qu'il y ait un pare-feu. Quand on perd une bataille, il faut le reconnaître. Quand il y a un tsunami, il faut l'assumer".

De son côté, Gilles Le Gendre, le chef des députés LaREM à l'Assemblée, a appelé à l'apaisement. Face aux départs du groupe, le député récusait "le terme d'hémorragie". "Dans une famille de 314 personnes entrant en politique à partir d'horizons très différents, il n'est pas anormal que surviennent des malentendus qui se soldent malheureusement par des ruptures", ajoutait-il.

>> Gilles Le Gendre, le patron des députés LaREM à l'Assemblée nationale est l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 16 février. Posez-lui vos questions dans les commentaires de cet article, il y répondra en direct.