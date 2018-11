publié le 26/11/2018 à 10:05

"Make our planet great again.” En juin 2017, Emmanuel Macron avait brillé sur la scène internationale grâce à ce slogan bien senti, en référence au fameux "Make America great again" d'un Donald Trump peu porté sur les questions écologiques. Un an et demi plus tard, le président français, diminué par la grogne des "gilets jaunes" contre la hausse du prix des carburants, s'efforce de redevenir le chantre de l'environnement.



C'est dans cet esprit que le chef de l'État doit annoncer mardi 27 novembre la création d'un Haut conseil pour le climat composé d'experts, selon une information révélée dimanche 25 novembre par nos confrères du JDD. RTL revient sur le rôle de cette future institution dont la création doit être annoncée en marge de la présentation de programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).

Étudier les impacts sociaux des décisions écologiques

L'installation de cette structure placée sous l'autorité du Premier ministre Édouard Philippe est destinée "à susciter moins de crispations" sur la "politique énergétique et ses conséquences fiscales". Devraient figurer parmi ses membres des experts, des ONG voire des citoyens tirés au sort.

Leur mission ? Étudier les impacts sociaux des décisions écologiques. Laurence Tubiana, ex-négociatrice pour la France lors de la COP21, Pascal Canfin, directeur général de WWF France, et des personnalités du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) sont pressentis pour y siéger.



Le Haut conseil pour le climat sera "doté de moyens" et pourra "intervenir sur toutes les politiques publiques" en ayant en charge de s'assurer de "la soutenabilité sociale et économique" de ces politiques, a expliqué l'Élysée au JDD.

"Quand on veut enterrer un problème, on crée une commission"

En revanche, la présidence confirme la hausse des taxes sur les carburants prévue le 1er janvier, excluant "un report". La création de cet énième conseil est-elle bien utile ? Car il existe déjà en France un Conseil national de la transition écologique, dirigé par le ministère de l'Écologie. Il est composé de 50 membres, dont des élus et des syndicalistes. C'est d'ailleurs devant cette institution qu'Emmanuel Macron s'exprimera mardi. "Quand on veut enterrer un problème, on crée une commission", se plaisait à dire Georges Clemenceau. Il faudra sans doute bien d'autres annonces pour apaiser la colère des "gilets jaunes".