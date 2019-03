et Léa Stassinet

publié le 24/03/2019 à 12:50

Le sinistre a été rapidement maîtrisé. Samedi 23 mars, un "gilet jaune" interpellé et placé en garde à vue à Toulouse a mis le feu à sa cellule. "Il s'agit d'un feu de carton et de papiers" qui a rapidement été circonscrit, mais la fumée avait gagné l'ensemble du commissariat central, ont indiqué les secours, qui sont intervenus peu après 21h.



Deux personnes, des policiers, ont été transportés à l'hôpital après avoir avoir été légèrement intoxiqués. L’incendiaire avait été arrêté pour avoir allumé une barricade de poubelles dans l'après-midi lors de heurts entre manifestants et forces de l'ordre. La fouille n'a a priori pas été faite correctement avant son entrée en cellule. 26 individus, également en garde à vue au moment de l'incident, ont été transférés vers d'autres commissariats des environs.

Lors de l'acte 19 du mouvement à Toulouse, 19 manifestants ont été interpellés et placés en garde à vue pour des "jets de projectiles contre les policiers, de la destruction de mobiliers urbains, ainsi que des feux de barricades et d'un véhicule" a indiqué la préfecture.