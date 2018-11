et AFP

Les "gilets jaunes" poursuivent leurs manifestations pour le troisième samedi de suite. Après les débordements qui ont eu lieu la semaine dernière sur les Champs-Élysées, la situation reste tendue entre les manifestants et le gouvernement.



Jean-Luc Mélenchon a affirmé, ce jeudi 29 novembre, qu'il manifesterait samedi sur les Champs-Élysées aux côtés des "gilets jaunes". "Oui mais je m'arrange pour que ma présence soit la plus efficace possible, c'est-à-dire que j'évite les concentrations de caméras autour de moi", a déclaré le leader de la France insoumise.

Le responsable politique a aussi souhaité une mobilisation sans violence. "Je suis pour une orientation absolument, radicalement, totalement, et dans tous les cas, non violente. La violence ne nous a jamais servi. Elle sert de prétexte à nos adversaires et c'est tout", a déclaré le député des Bouches-du-Rhône.

Régulièrement critique des médias, il a jugé que "ce n'est pas une bonne idée de (se) focaliser sur quelques violences que tout le monde déplore". Samedi, 'on va entendre sur toutes les chaînes d'info 'le mouvement s'essouffle' et si quelqu'un brûle un cageot, il y aura dix caméras autour pour le prendre au 1er plan", a déploré Jean-Luc Mélenchon.



Des porte-parole de la "délégation" officielle des "gilets jaunes" doivent être reçus vendredi par Édouard Philippe, à la veille de "l'acte 3" de leur mobilisation, sur les Champs-Élysées et en régions.