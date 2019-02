Qu’est-ce que Canal Fi, ce "Netflix" des Insoumis ?

publié le 22/11/2018 à 08:07

Les Insoumis lancent leur nouveau média, Canal Fi. Si une première mouture existait déjà depuis avril 2018 sous la forme d’un lecteur vidéo, le nouveau site autonome, véritable média insoumis, a été inauguré dans la soirée du mardi 20 novembre. La petite Halle de la Villette à Paris a accueilli l’événement où étaient présents une poignée de militants ainsi que quelques leaders du mouvement dont Jean-Luc Mélenchon.



Cette nouvelle web télévision des Insoumis diffuse en continue une grille de programmes 100% partisans. Au menu : des contenus vidéo qui étaient jusqu’alors dispersés sur les différents réseaux sociaux, et les chaînes YouTube des leaders du parti.

On peut ainsi retrouver les interventions des députés du mouvement à l’Assemblée nationale, les épisodes de la Revue de la semaine de Jean-Luc Mélenchon, des chroniques de militants, des reportages, ou encore des documentaires. Un "Netflix insoumis", résume le média dans son dossier de presse.

"Non on n’est pas indépendant"

À l’occasion de cette soirée de lancement, Jean-Luc Mélenchon est monté sur scène pour présenter son nouvel outil. Et il a rapidement mis les choses au clair : Canal Fi "n’est pas objectif". "Quand j’ai compris qu’on pouvait faire une télé sans rien demander à personne, et que c’était un des moyens de plus dont on pouvait disposer pour contourner le système officiel, évidemment j’ai sauté dessus", a-t-il expliqué.

Sur ce média, pas d’autre ligne que celle du mouvement. "Canal Fi est l’expression de l’information vue par la France insoumise, du point de vue de ses centres d’intérêt", a détaillé Jean-Luc Mélenchon avant d’insister : "Il n’y a pas un mensonge au départ, du genre : 'on va être indépendant et absolument objectif.' Non on n’est pas indépendant, on est lié à la France insoumise, on n’est pas objectif, on est sur une orientation."

Une réponse à la crise que traverse Le Média ?

Un lancement de Canal Fi qui fait étrangement écho aux grandes difficultés dans lesquelles se trouve à l'inverse Le Média. Cette webtélé créée par des proches de Jean-Luc Mélenchon en 2018 a lancé il y a quelques semaines un crowdfunding et une campagne de cotisations mensuelles pour survivre à ses difficultés financières. Un appel aux dons qui se serait révélé peu fructueux selon L’Express.

Le site d’actualité se trouve aujourd’hui miné par plusieurs affaires, notamment des accusations de racisme lancées par des journalistes proches de l’ancienne présidente Sophia Chikirou. Si cette dernière a cofondé Le Média en janvier 2018, elle l’a quitté avec fracas en juillet et lui réclame désormais 120.000 euros devant la justice. Un contexte tendu qui risque de se compliquer d’autant plus avec l’émergence d’un nouveau média insoumis. Mais là où Le Média affirmait être une web télévision indépendante, Canal Fi a pris soin de lever dès le départ, toute ambiguïté.