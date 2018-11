publié le 26/11/2018 à 11:24

Marion Maréchal vole au secours de Marine Le Pen. Christophe Castaner a tancé la présidente du Rassemblement national, après l'acte II de la manifestation des "gilets jaunes". Il a affirmé qu'elle avait encouragé les manifestants qui "ont répondu à son appel et veulent s'en prendre aux institutions comme ils veulent s'en prendre aux parlementaires de la majorité".



Sur Twitter, Marion Maréchal a répondu aux propos du ministre de l'Intérieur : "J'avais trouvé Christophe Castaner assez minable comme adversaire aux régionales, il l'est encore davantage comme ministre de l’Intérieur". L'ancienne députée FN fait référence aux élections régionales de 2015.

A l'époque candidate pour le parti de sa tante en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle avait atteint le second tour face à Christian Estrosi (Les Républicains) et avait dépassé un certain... Christophe Castaner, candidat du Parti socialiste.

J’avais trouvé @CCastaner assez minable comme adversaire aux régionales, il l’est encore davantage comme ministre de l’Intérieur en réprimant violemment les @giletsjaunes. Du jamais vu contre les casseurs black bloc, les prières de rue, les étudiants bloqueurs ou les zadistes. — Marion Maréchal (@MarionMarechal) 24 novembre 2018