publié le 07/12/2018 à 09:40

La révolte des "gilets jaunes" marque-t-elle un tournant dans le quinquennat d'Emmanuel Macron ? Conspué par la foule lors d'une visite de la préfecture du Puy-en-Velay mardi, le président de la République a choisi de rester silencieux jusqu'ici, montant seulement au front pour annoncer la suppression définitive de la hausse des taxes sur le carburant en 2019. À la veille d'une quatrième journée de manifestation très redoutée par les autorités, le chef de l'État a fait savoir qu'il prendrait la parole en début de semaine prochaine. Mais la sortie de la première grave crise sociale du quinquennat s'annonce compliquée.



Pour Éric Zemmour, la crise des "gilets jaunes" est tellement focalisée sur la personnalité du Président qu'il lui sera difficile de mener les prochaines réformes du quinquennat. "Je pense que son quinquennat est mort", affirme le polémiste. "On essaie de changer de bouc-émissaire. Comme Emmanuel Macron attirait trop de haine, et ce n'est pas normal dans le fonctionnement des institutions, on essaie de repasser vers Édouard Philippe pour être le méchant Richelieu. Mais il me semble que c'est trop tard. Là, comme Macron a tout pris depuis des mois et qu'il a voulu tout prendre, il va être très difficile de changer d'âne"



En révélant les craintes de déclassement d'une partie des Français, le mouvement des "gilets jaunes" devrait condamner le Président à amorcer un virage social. "C'est une question sociale qui est posée par les "gilets jaunes", assure Nicolas Domenach. "Le président de la République avait quand même intégré la bienveillance dans sa campagne. Une partie de son quinquennat est mort. Il n'a fait qu'un quinquennat de droite pour commencer. Maintenant, il est condamné à faire du social. Est-ce qu'il le peut encore ? Je pense qu'il va devoir le faire aussi bien sur le Smic que sur les retraites".

La rédaction vous recommande