Quelle suite politique donner au mouvement des "gilets jaunes" ? Les manifestants ont reçu le soutien de Bernard Tapie, patron du groupe de presse La Provence. Il a proposé ses locaux pour une réunion le 5 janvier et la publication de leurs demandes pendant 4 semaines. "Il faut que ce mouvement se structure sinon il risque de s'essouffler ou d'être récupéré par un parti", a dit l'ancien ministre à l'AFP.



Invitée à l'antenne de RTL, Marine Le Pen explique ne pas être "dans une démarche de récupération et une démarche électoraliste. J’ai parlé de cette France oubliée depuis des années et des années. L’intégralité des revendications exprimée était dans le projet européen. Nous sommes le mouvement le plus proche des Français".

Et de conclure : "Je n’ai absolument pas peur de la démocratie. En revanche, c’est sûr que les quelques 'gilets jaunes' qui s’accrochent à Bernard Tapie pour faire une liste aux européenne, c’est un peu la dinde qui vote pour Noël. Dans le genre patron voyou..."