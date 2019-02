publié le 17/11/2018 à 09:40

C'est un trio pour le moins inattendu que l'on verra dans l’émission "Au tableau !!!", ce samedi 17 novembre. Au menu de ce programme phare de C8 : le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer, l'ancien président de l'Olympique de Marseille Bernard Tapie et enfin l'humoriste Malik Bentalha.



Dans les extraits déjà diffusés par la chaîne, on peut voir Bernard Tapie se positionner en vieux sage ayant sa vie derrière lui. Il répond aux questions des enfants et parle ainsi de la mort, assure qu'il n'en a pas peur. L'ancien président de l'Olympique de Marseille est également interrogé sur le football et explique que ce sport "n'est pas une science exacte".

Bernard Tapie s'est récemment exprimé à propos de son état de santé sur RTL. Il était l'invité de Pascal Praud dans "Les auditeurs ont la parole" vendredi 19 octobre. "C'est un long parcours, il y a des moments formidables, il y a des moments moins bons mais il faut accepter de les vivre (...) et se dire 'demain il fera beau". L'homme d'affaires, âgé de 75 ans, est atteint d'un cancer de l'estomac.

Bernard Tapie a-t-il peur de la mort ? Il répond aux enfants dans #AuTableau, samedi à 21h sur @C8TV pic.twitter.com/rJG5yzPGsB — David Choel (@DavidChoel) 15 novembre 2018

Le ministre de l'éducation nationale par sa fonction, est également invité de l'émission produite par Mélissa Theuriau. Jean-Michel Blanquer est passé par la case interro surprise où il échoue à deux reprises, et le reconnaît simplement.