publié le 25/02/2019 à 10:10

Le mouvement des "gilets jaunes" s'enlise mais pour autant, les Français ne sont pas prêts à leur donner leurs voix lors des prochaines élections européennes. C'est l'un des enseignements de notre dernier baromètre Harris Interactive Epoka pour RTL, LCI et Le Figaro.



Selon cette enquête, seules 3% des personnes interrogées ont l'intention de voter pour une liste émanant du mouvement de contestation. Des intentions de vote en chute libre, puisque que cette liste, un temps menée par l'une des leaders du mouvement, Ingrid Levavasseur, était créditée de 7,5% au début du mois de janvier.

Pour le moment La République en Marche mène la course en tête avec 22% des intentions de vote, suivie de près par la liste du Rassemblement national, qui en recueille 20%. Les Républicains ne décollent eux toujours pas avec 12%.

Derrière, à égalité avec 8% des intentions de vote, la liste écolo portée par Yannick Jadot et celle de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon qui ne parvient plus à retrouver l'électorat qu'il perdu. Il était à 14% à l'automne dernier. Suivent le Parti socialiste, toujours au plus bas avec 6%. Même score pour Nicolas Dupont-Aignan, Benoît Hamon à 4%. Les autres listes ne dépassent pas 2%.



Cette enquête a été réalisée en ligne les 22 et 23 février 2019 selon la méthode des quotas, sur un échantillon de 1.064 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d'un échantillon de 1.178 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.