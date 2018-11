publié le 22/11/2018 à 09:03

Rouler vert oui, mais pas au détriment du pouvoir d'achat des Français. Tel est, en substance, le message adressé par Valérie Pécresse, invitée de RTL ce jeudi 22 novembre, à l'endroit du gouvernement. "Il ne faut pas mépriser les Français. L'achat d'une voiture, c'est parfois l'investissement de toute une vie. Donc, il faut qu'on aille évidemment vers la transition écologique, mais pas vers une écologie antisociale, et c'est cela ce qui est en train de se passer aujourd'hui", estime-t-elle.



"Il faut aller à la racine du mal qui est la colère fiscale et cela veut dire renoncer aux hausses de taxes sur l'essence et le diesel au 1er janvier et surtout changer de cap fiscal", lance Valérie Pécresse. "Quand j'entends le gouvernement parler de la France du diesel et des clopes, je suis scandalisée, parce que la vérité est qu'on a incité les Français à acheter des (véhicules) diesel. Il y a 62% du parc qui est diesel parce qu'on voulait protéger l'identité industrielle", poursuit la présidente de la région Île-de-France.

Réagissant aux troubles grandissants à la Réunion, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, l'ancienne ministre se dit "inquiète pour l'ordre" et invite Emmanuel Macron à "écouter" les Français. La veille, celui-ci a promis une réponse "intraitable" à ces débordements. "Refuser les désordres, ce n'est pas refuser d'écouter, et il faut que le président de la République entende ce qui est en train de se passer", estime Valérie Pécresse.