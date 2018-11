et AFP

publié le 21/11/2018 à 23:16

"Ce qui se passe depuis samedi à La Réunion est grave". Emmanuel Macron a annoncé mercredi 21 novembre dans la soirée une réponse "intraitable" aux violences qui ont éclaté sur l'île de la Réunion en marge du mouvement des "gilets jaunes" contre la hausse du prix des carburants.



Le président de la République s'est exprimé sur Twitter : "Ce qui se passe depuis samedi à La Réunion est grave. Nous avons mis les moyens et allons continuer à les mettre : nos militaires seront mobilisés dès demain pour rétablir l'ordre public. Nous serons intraitables car on ne peut pas accepter les scènes que nous avons vues". En recul en métropole, le mouvement "des gilets jaunes" a continué à paralyser mercredi l'île de la Réunion où il s'accompagne, malgré l'instauration d'un couvre-feu nocturne, d'une flambée de "violences urbaines" comme elle n'en avait plus connue depuis près de trente ans.

Au cinquième jour du mouvement, les blocages routiers durant la journée succédaient aux violences commises la nuit par "des bandes de jeunes gens qui n'ont rien à voir avec le mouvement dit des 'gilets jaunes'", selon le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux. "Leur objectif, a-t-il déploré mercredi, c'est de profiter d'un mouvement social pour piller, pour saccager, pour détruire", a-t-il déclaré à l'issue du Conseil des ministres à la mi-journée mercredi.

120 gendarmes et 107 policiers ont été déployés

Au total, depuis le début des violences, il y a eu "109 interpellations, 30 blessés parmi les forces de l'ordre, 16 policiers, 14 gendarmes, à peu près une cinquantaine de barrages, un millier de manifestants", a énuméré M. Griveaux. 120 gendarmes et 107 policiers ont été déployés et un escadron de 80 gendarmes devait décoller mercredi soir de Paris "pour accroître encore" la sécurisation, a-t-il ajouté.



Un commandant de police, membre du GIPN, a eu une main arrachée lors de l'explosion accidentelle d'une grenade dans son véhicule alors qu'il était caillassé par de jeunes manifestants. Quinze autres membres des forces de l'ordre ont été blessés plus légèrement dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé la préfecture de La Réunion.