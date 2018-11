publié le 05/11/2018 à 10:03

Lors du Grand Jury de RTL dimanche 4 novembre, Ségolène Royal a fustigé "l’hystérie fiscale" du gouvernement. Il faut dire que tous les jours, il sort une taxe du chapeau.



Vendredi 2 novembre, sur RTL, des auditeurs étaient effrayés de la proposition de Paul Christophe, député UDI, de taxer les avantages distribués par votre comité social d'entreprise : les remboursements de colonies de vacances, les aides à la location, les chèques culture… C'est un amendement au projet de budget de la sécurité sociale. Depuis, l’idée aurait été abandonnée.

Juste avant, les maires avançaient l'idée de vous faire payer un euro à chaque fois que vous recevez chez vous un colis commandé sur internet. L’argument était qu'il faut revivifier les centre-villes, alors pourquoi ne pas taxer tous les achats que vous allez faire dans les zones commerciales, en périphérie ? Mais les élus ne sont pas allés jusque-là.

La France est le troisième pays qui taxe le plus le diesel en Europe Bénédicte Tassart Partager la citation





On parle beaucoup aussi des taxes sur l’énergie. La France est dans le haut du classement européen. C’est le troisième pays qui taxe le plus le diesel en Europe. Et ce n'est pas terminé : tous les 1er janvier et jusqu'en 2022, la TICPE (Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) et la contribution climat-énergie vont grimper.



Deux députés Les républicains veulent également taxer les autoroutes pour financer un chèque carburant pour les 13 millions de salariés de province qui sont loin des transports en commun. Ça sent l'usine à gaz teintée de démagogie.



Démagogique aussi cette invention qui est remise sur la table tous les 3 mois : taxer les robots qui supprimeraient les emplois. Rappelons juste que le pays le plus robotisé, la Corée du Sud, a un taux de chômage en-dessous des 3,5%.



Il y a aussi plein d'initiatives des maires pour remplacer la taxe d'habitation. Plusieurs taxes existent déjà. La taxe inondation payée dans certaines communes, la taxe abri de jardin qui vous prélève de l'argent quand vous demandez une autorisation d'urbanisme pour construire ou aménager votre logement. Sans compter la taxe foncière qui elle aussi grimpe. La fiscalité, c'est un sport national.

Les plus

Le Medef met sur la table l’idée d’un nouveau contrat de travail, entre le CDI et le CDD. Les négociations sur l’assurance chômage s’ouvrent ce vendredi 9 novembre.



Le patron de la plus grande banque du monde, JP Morgan, doit se rendre à Pantin ce mardi 6 novembre. La fondation de la banque a décidé de donner 30 millions de dollars à la Seine-Saint-Denis pour favoriser l’intégration des plus défavorisés.



Les sanctions économiques américaines contre l’Iran entrent en vigueur ce lundi 5 novembre. Mais au dernier moment, Washington les a allégées en distribuant des dérogations à certains pays pour qu’ils puissent continuer à acheter du pétrole iranien.

La note du jour

14/20 à Pixii, le premier appareil photo fabriqué en France depuis 40 ans. Il a été conçu à Besançon par un ingénieur informatique, David Barth.