publié le 07/11/2018 à 18:52

Elles ont envahi les trottoirs. À Paris, les trottinettes électriques seront désormais verbalisées. Quelques mois après l'arrivée de ces véhicules en libre-service dans la capitale, c'est un peu l'anarchie sur la route et les trottoirs. D'autant qu'il faut également composer avec les Hoverboard, les gyropodes et tous ces nouveaux engins.



Il y en a partout ils vont vite : jusqu'à 25 km/h. Beaucoup de piétons ne sont plus en sécurité et les accidents se multiplient. La mairie a donc pris des mesures. Les utilisateurs surpris en train de rouler sur un trottoir devront désormais s'acquitter d'une amende pouvant aller jusqu'à 135 euros.

De plus, la mairie affirme qu'elle verbalisera toutes trottinettes gênant l'accès à la voie publique ou la circulation des piétons. Le stationnement est autorisé sur le trottoir, mais de façon ordonnée, pour ne pas se voir verbaliser ou emmener en fourrière.

À écouter également dans ce journal

Politique - À Charleville-Mézières, Emmanuel Macron a été rattrapé par la polémique sur le maréchal Pétain. Le chef d'État assume parfaitement l'hommage qui lui sera rendu, comme à tous les maréchaux, à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale.



Justice - Dmitri Rybolovlev, le milliardaire russe et propriétaire de l'AS Monaco, a été mis en examen ce 7 novembre. L'homme est rattrapé par une enquête pour une vaste affaire d'escroquerie sur fond de vente d'œuvres d'art.



Faits divers - À Marseille, le bilan de l'effondrement de deux immeubles s'est alourdi. Six personnes ont péri dans le drame et on compte toujours deux disparus.