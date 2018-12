publié le 26/12/2018 à 19:50

Avec le mouvement des "gilets jaunes", Emmanuel Macron et le gouvernement se font de plus en plus discrets. Mais cela n’est pas seulement dû à la crainte de voir de nouveaux incidents se produire. D’ailleurs, ces incidents pourraient rapidement se reproduire à la rentrée, faisant vite oublier cette période de trêve.



En revanche, il n’est pas inutile de profiter de ce moment où la France a la tête ailleurs pour réfléchir à la suite. Pour éviter de réitérer des bévues, faites de déclarations et réactions intempestives, laissant par exemple croire que le gouvernement englobait tous les manifestants dans une condamnation légitime des violences, jusqu’à ce qu’Édouard Philippe rétablisse l’équilibre en précisant que tous ne sont pas violents ou racistes.

Cela pourrait également être utile pour éviter la réitération de formulations imprécises sur des mesures prises à la va-vite sous la pression de la rue. Ce qu’a justement fait Emmanuel Macron en annonçant des mesures importantes et coûteuses, mais dévalorisées par les imprécisions sur la manière de les mettre en application.