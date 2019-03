"Gilets jaunes" : "Il était déjà possible d'interdire les manifestations", dit Claude Guéant sur RTL

publié le 18/03/2019 à 19:23

Deux jours après les violences qui ont émaillé les manifestations du mouvement des "gilets jaunes" le 16 mars, l'exécutif a annoncé ce lundi des mesures de fermeté, notamment l'interdiction de manifestations de "gilets jaunes" dans plusieurs quartiers de France, dont les Champs-Élysées à Paris, si des "éléments ultras" sont présents. Le Premier ministre a également annoncé le remplacement du préfet de police Michel Delpuech.



Invité sur RTL, Claude Guéant, note que la principale annonce faite par le gouvernement est celle "d'interdire les manifestations dans certains quartiers à Paris et dans certaines villes de province où elles ont été violentes". L'ancien ministre de l'Intérieur estime qu'il était "déjà possible d'interdire la manifestation violente de la semaine dernière qui a eu lieu sur les Champs-Élysées et qui a entraîné tant de destructions".

Les mesures annoncées par Édouard Philippe sont, selon lui, "raisonnables" mais il "regrette" qu'elles n'ont pas été prises plus tôt. "Parce que tous les éléments de fait et de droit qui étaient disponibles le permettaient", ajoute t-il.