publié le 07/01/2019 à 07:51

"Dans une démocratie, ce n'est pas l'anarchie et la chienlit". Le ton est donné par Gérald Darmanin, après les manifestations qui ont eu lieu lors de l'acte VIII des "gilets jaunes". Le 5 janvier dernier, certains manifestants ont défoncé la porte du ministère de Benjamin Griveaux avec un engin de chantier.



Une vidéo, virale sur les réseaux sociaux, montre un "gilet jaune" en train de boxer un gendarme. À Toulon, le préfet du Var a saisi l'IGPN après la diffusion d'une vidéo montrant un officier de police frappant plusieurs personnes lors d'une manifestation de "gilets jaunes".

À l'antenne de RTL, Gérald Darmanin tient à "distinguer","les gens qui légitimement ont des revendications multiples et parfois contradictoires", de ceux "qui sont dans l’ultra-violence". Le ministre de l'Action et des Comptes publics estime que "face à l’ultra-violence, il faut de l’ultra sévérité. Il faut que cela cesse".

Et d'ajouter : "Si, c'est la fin des institutions que souhaitent une partie ultra-violente des 'gilets jaunes' et bien c'est non'. Ce ne sont pas des manifestants, mais des délinquants et des voyous", dit-il.



Le ministre en charge du budget se dit "en théorie et par principe, toujours du côté des gendarmes, bien sûr s'il y a des bavures, il faut faire des enquêtes et en tirer des conclusions. La violence n'est pas des deux côtés. Dans un état démocratique et républicain, le monopole de la violence légitime, c'est celle des policiers et des gendarmes (...) Je suis pour les policiers et les gendarmes".