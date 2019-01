et Camille Schmitt

publié le 07/01/2019 à 07:14

La scène a fait le tour des réseaux sociaux. À Paris, sur la passerelle Léopold-Sédar-Senghor, qui relie le Jardin des Tuileries au Musée d'Orsay, un ancien boxeur professionnel s’en prend aux forces de l’ordre, samedi 5 janvier.



Il s’agit d’un ancien champion de France, surnommé "Le Gitan de Massy". Il a été identifié grâce à 2 vidéos où on le voit asséner des coups de poing aux gendarmes mobiles.

Deux gendarmes ont été blessés. L’un s’est vu prescrire 2 jours d’ITT (incapacité temporaire de travail), tandis que le second a été plus lourdement atteint et a reçu 15 jours d’ITT. Ce dernier a été brièvement hospitalisé. Les deux hommes ont déposé plainte dimanche 6 janvier à Paris. L’enquête est entre les mains des policiers de la Sûreté territoriale. L’homme a été identifié mais il n’a pas été interpellé. Il est recherché par la police.

