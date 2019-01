publié le 06/01/2019 à 21:02

Un manifestant plaqué contre un mur et roué de coups par un policier en marge d'une manifestation de "gilets jaunes", samedi 5 janvier à Toulon. Cette image a fait le tour des réseaux sociaux au lendemain de l'acte 8 de la mobilisation.



Le policier en question est un commandant divisionnaire et fait partie de la promotion à la Légion d'honneur du 1er janvier 2019. Contacté par RTL, il justifie son action : "Il avait un tesson de bouteille cassée qu'il dissimulait dans la main. Je suis face un individu que je connais dangereux, je fais usage de la force en donnant deux coups de poing".

"Je ne sais pas si vous le voyez à la vidéo mais j'ai le visage ensanglanté car je viens de prendre un tesson de bouteille au niveau de l’œil justement. J'ai l'arcade ouverte", poursuit-il assurant qu'il devait "prendre une décision en une fraction de seconde".

S'il critique le fait qu'il est "facile d'analyser et juger quand on est derrière une caméra", ce dernier reconnaît cependant que les coups qu'il porte "peuvent choquer". "Depuis cette nuit c'est un déferlement de haine à mon encontre et à l'encontre de ma famille. Maintenant, c'est la justice qui dira si ma riposte a été proportionnelle ou non", conclut-il sur RTL.



À l'heure actuelle, et alors que le manifestant en question est connu pour son important casier judiciaire, aucune procédure n'a été ouverte contre le commandant divisionnaire, responsable par intérim des 400 policiers en tenue de Toulon. Le Procureur de la République estime qu'il a agi "proportionnellement à la menace" dans un contexte insurrectionnel.