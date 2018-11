publié le 19/11/2018 à 08:18

La mobilisation des "gilets jaunes" se poursuit ce lundi 19 novembre, au lendemain de la prise de parole d'Édouard Philippe à la télévision. Et si ce dernier assure entendre la souffrance des manifestants, il explique que "le cap est bon", et qu'il sera tenu par le gouvernement. Le chef du gouvernement a également rappelé les mesures annoncées sur RTL, notamment la super prime à la conversion pour les ménages les plus modestes.



"Le Premier ministre a entendu les Français, et on entend les Français. Mais est-ce qu'entendre les Français veut dire revenir en arrière ? Je ne crois pas. Notre programme ce n'est pas maintenir les Français dans leur situation actuelle", explique Bénédicte Peyrol, députée REM de l'Allier.

"Aujourd'hui, ce qu'on ne réussit pas à faire, nous politiques, c'est que ces gens nous fassent confiance pour préparer à la fois l'avenir de leurs enfants et essayer de répondre aux problématiques du quotidien", ajoute-t-elle.