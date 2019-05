Européennes : le plan de la majorité pour faire décoller la campagne de Loiseau

publié le 06/05/2019 à 07:40

À trois semaines du scrutin des élections européennes, le parti majoritaire va lancer un grand plan pour faire décoller la campagne de sa tête de liste Nathalie Loiseau. Un plan qui vise à mobiliser et intéresser les Français.



Mais il faut savoir que La République en Marche a déjà organisé 400 événements : plus de 150 marches, tractages ou réunions publiques ont été planifiés ces 3 dernières semaines. Or, pour l'instant, reconnait un membre du parti, c'est plus une façon de remobiliser les militants car la campagne, dit-il, c’est pour l’instant "encéphalogramme plat".

D'autant que l'actualité ne les aide pas beaucoup. Il y a eu la cathédrale Notre-Dame, les annonces du Président repoussées, leur mise en place, les rendez-vous avec les partenaires sociaux ce matin à Matignon... "On ne va pas demander au gouvernement d’arrêter de bosser", relève fataliste un cadre du mouvement.

Les débuts difficiles de Loiseau

Ajoutez à cela les bourdes de Nathalie Loiseau, son annonce de candidature ratée, sa petite phrase sur l'ENA et les romanichels, ses engagements militants de jeunesse... Mais aussi la polémique Christophe Castaner sur l'attaque de la Pitié-Salpétrière. Pas facile dans ces conditions de parler d’Europe. Mais cette fois, au QG de campagne, on veut croire que cette semaine, c’est la bonne.



Mais en quoi consiste ce plan ? D’abord susciter de l’enthousiasme, notamment chez les militants. Pour ça, rien de tel qu’un bon vieux meeting. Et ce lundi soir, il y en a deux : un à Paris avec Daniel Cohn-Bendit, Stanislas Guerini et Pascal Canfin, au théâtre Bobino, et un autre à Caen avec le Premier ministre Édouard Philippe et la tête de liste Nathalie Loiseau.



Vous vous souvenez des hologrammes de la France insoumise ? Eh bien LaREM cherche un moyen de rendre tout ça plus ludique. Pour cela, les deux salles vont échanger sur scène par écran interposés. Nathalie Loiseau et le Premier ministre devraient adresser un petit coucou à Dany et aux militants sur scène, applaudissements garantis.

Jean-Pierre Raffarin à la rescousse

Enfin, samedi 11 mai à Strasbourg, c’est un ancien Premier ministre qui fera le show selon nos informations : Jean-Pierre Raffarin. Alors l'objectif des meetings c'est surtout, d'après un cadre, de "remobiliser tous ceux qui ont voté Macron au 1er tour de la présidentielle". Une trop forte abstention risquerait en effet de leur coûter la place de leader.



L’autre partie du plan, c'est le programme. Il sera dévoilé jeudi 9 mai. 7 millions d'exemplaires de 30 pages chacun seront distribués avec 79 proposions autour de 4-5 grands axes. Avec une priorité à l’écologie pour aller chercher des voix chez les Verts.

Le parti veut saturer l’espace médiatique, créer l’événement. Tous les candidats de la liste LaREM vont donner des interviews dans la presse quotidienne régionale, avec l'espoir de parler d’Europe et de faire enfin oublier les polémiques.