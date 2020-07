Les maires écolos "sont dingues", estime le porte-parole RN Sébastien Chenu

publié le 28/07/2020 à 20:48

Le député du Nord et porte-parole du Rassemblement National était sur RMC ce mardi 28 juillet, pour l’interview politique. Sébastien Chenu a notamment fait savoir son avis sur les maires écologistes, "ces dingues d'élus", a-t-il déclaré.

Concernant les propos du nouveau maire de Colombes, Patrick Chaimovitch, qui a comparé les forces de l'ordre qui "traquent les migrants" aux policiers et gendarmes de la rafle du Vel d'Hiv, Sébastien Chenu se dit choqué. "J'adresse une pensée à la police républicaine de notre pays qui fait son boulot dans des conditions bien souvent très difficiles et entendre un élu de la République tenir ce type de propos c'est plus que déplacé, c'est choquant", a-t-il estimé sur le plateau de RMC.

Le député poursuit : "On est en train de découvrir le vrai visage de ces maires écolos, de ces dingues qui sont élus. Ceux qui veulent imposer l'écriture inclusive, qui refusent que la patrouille de France survole la ville de Lyon un 14 juillet, qui font des comparaisons profondément choquantes, qui s'opposent à la 5G ou encore à la discipline de l'opéra. Ils déconstruisent un certain nombre de repères".