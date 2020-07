Gérald Darmanin : une tribune de 200 élus défend le ministre accusé de viol

publié le 20/07/2020 à 17:51

Même accusé de viol, Gérald Darmanin peut compter sur ses soutiens. Ce lundi, quelque 200 élus ont publié une tribune qui appelle à la "retenue" et au respect de la "présomption d'innocence" pour le ministre de l'Intérieur. "Nous, élus des Hauts-de-France, [...] souhaitons une nouvelle fois apporter tout notre soutien à Gérald Darmanin qui est de nouveau la cible d'acharnements hétéroclites, préférant sacraliser l'arbitraire plutôt que respecter la présomption d'innocence, principe fondateur du droit français", est-il écrit dans la tribune envoyée à la presse.

Parmi les élus des Hauts-de-France qui ont signé, de nombreux sont proches de Gérald Darmanin. Lui-même était élu de la région, à Tourcoing, avant d'être nommé ministre de l'Intérieur. Le texte a été écrit par le président du département du Nord Jean-René Lecerf et la conseillère départementale Marie Tonnerre, puis signé par des députés de la majorité LREM et LR, des maires et des conseillers municipaux, départementaux ou régionaux. Le nom de Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, figure notamment parmi les signataires, ainsi que ceux du sénateur LR Marc-Philippe Daubresse ou encore du vice-président du Nord et maire DVD de Maubeuge Arnaud Decagny.

"Nous sommes profondément choqués des propos tenus [au sujet de Gérald Darmanin]. Tous ceux qui le côtoient savent qu'il ne ressemble en rien à la personne clouée à l'avance au pilori par des manifestants qui sous le masque d'une cause noble et louable que nous soutenons n'ont de cesse d'attiser des manœuvres politiciennes", écrivent les élus des Hauts-de-France. Ils réclament que "seule la justice puisse juger les accusations dont il est l'objet", et font valoir que trois décisions de justice lui ont déjà été favorables.

"Je suis tranquille comme Baptiste"

Gérald Darmanin fait en effet l'objet d'une procédure judiciaire depuis que Sophie Patterson-Spatz, l'a accusé de viol en 2017. Selon elle, l'homme politique, alors chargé de mission au service des affaires juridiques de l'UMP, lui aurait fait miroiter en 2009 son appui pour annuler une condamnation contre des faveurs sexuelles. Gérald Darmanin confirme de son côté avoir eu une relation sexuelle avec Sophie Patterson-Spatz, mais il assure qu'elle était consentie. "Je suis tranquille comme Baptiste", confiait le ministre de l'Intérieur samedi à La Voix du Nord.

Une première enquête préliminaire du parquet a débouché sur un classement sans suite début 2018, puis une "ordonnance de non-lieu à informer" a été rendue par un juge en août 2018. Sophie Patterson-Spatz a fait appel de cette décision, mais la cour d’appel de Paris a jugé son appel hors délai. Ce n'est qu'en novembre 2019 que la procédure est relancée, quand la Cour de cassation réclame un réexamen de l'affaire. En juin 2020, la Cour de cassation ordonne la reprise des investigations.

La tribune des élus de Hauts-de-France fait suite à d'autres prises de parole publique pour soutenir le ministre de l'Intérieur. Le 15 juillet, 167 parlementaires ont notamment signé une tribune dans Le Monde pour défendre sa présomption d'innocence. Le 17 juillet, une pétition a été lancée par une ancienne adjointe au maire de Tourcoing. En revanche, des associations féministes dénoncent la nomination de Gérald Darmanin au poste de ministre de l'Intérieur. Le 10 juillet dernier, plusieurs milliers de personnes ont ainsi manifesté contre "la culture du viol" au sein du gouvernement.