Hier à Marseille se tenait le dernier Conseil municipal de l'année. Le maire, Jean-Claude Gaudin, y a été de nouveau bousculé un mois et demi après l'effondrement de deux immeubles insalubres qui ont causé la mort de 8 personnes.



Ce drame m’inspire du dégoût. Je suis effondrée de voir un homme au pouvoir depuis 23 ans qui fait preuve d’aussi peu d’empathie, qui a mis plus de 40 jours à recevoir les familles des victimes et qui hier a été incapable d’exprimer une quelconque émotion, même quand il a évoqué les victimes : "ces 8 morts qui me hanteront jusqu’au bout", il le lisait sur un bout de papier.

Je suis effondrée de voir le cynisme de cet homme chez qui la politique reprend toujours ses droits. Gaudin ne fait même pas semblant. Je suis effondrée de voir cet homme qui est dans le déni, comme si la ville de Marseille n’était pour rien dans ce drame. Il était aussi dans le déni au moment de l’affaire des écoles, lorsque le journal Libération avait levé le lièvre sur ces établissements dans un état misérable.

Ce qui intéresse monsieur le Maire, c'est la gentrification, l'embourgeoisement de certains quartiers.





Est-ce le seul responsable ? Un quart de siècle de pouvoir, vous êtes forcément un peu responsable ! Jean-Claude Gaudin en sa qualité de maire est maître d’œuvre d’une ville qui est aux mains des promoteurs. Parce que ce qui intéresse monsieur le Maire, c’est la gentrification, l’embourgeoisement de certains quartiers. Le mal-logement, l’habitat insalubre, et ceux qui vivent dedans, ce n’est pas son sujet.



Vous vous rendez compte que trois grands élus de la droite marseillaise possédaient des appartements dans des immeubles qui étaient sous le coup d’arrêtés de péril, autrement dit ils étaient de marchands de sommeil.

À Marseille, Gaudin c'est un peu le capitaine du Titanic

Cela montre ce qu’est la politique à Marseille : un système gangrené par le clientélisme, un système où bien souvent droite et gauche se sont confondus dans des intérêts bien compris, un système de vieilles mœurs politiques qui sont passées d’âge.



C’est ça qu’incarne Jean-Claude Gaudin. Et le pire vous savez ce que c’est ? C’est cette espèce de bienveillance de l’establishment parisien qui regarde Gaudin, sans jamais le bousculer, sans lui faire comprendre qu’il a fait depuis longtemps le mandat de trop Tous ceux qui excusent son côté pagnolesque et qui ne font que le protéger.



Ceux qui ont demandé sa démission peuvent toujours s’accrocher. Vous l’avez vu, se présentant tel le capitaine qui ne lâche pas en pleine tempête : le capitaine du Titanic. Son bilan est lamentable, mais à aucun moment la question de son départ lui aura effleuré l’esprit Gaudin compte aller jusqu’au bout. Gaudin, c’est un vieux nabab qui rêve de mourir sur scène.