publié le 20/12/2018 à 07:33

À Marseille, un conseil municipal un peu spécial va se tenir ce jeudi 20 décembre, un mois et demi après le drame de la rue d'Aubagne. Le 5 novembre, huit personnes mourraient dans l'effondrement de deux immeubles en plein centre-ville. La tragédie a braqué les projecteurs sur l'habitat indigne. Depuis, près de 200 immeubles ont été évacués, nécessitant le relogement d'environ 1.600 personnes. La plupart vivent encore à l'hôtel et elles n'en peuvent plus.



Amel et ses trois enfants ont été expulsés de leur T3 il y a 45 jours. Depuis, ils vivotent dans une chambre d'hôtel. "J'ai deux enfants malades, du jour au lendemain je me retrouve dans un hôtel sans veste pour mes enfants, sans chaussures, sans rien du tout", raconte la mère de famille, les yeux cernés.

"L'hôtel, dans tous les cas, c'est de la précarité. Pour les gens c'est un déracinement total, ils perdent tout d'un coup", explique un membre du Collectif du 5 novembre. Seules 70 personnes ont pour l'heure été relogées. Le maire, Philippe Gaudin, est en première ligne des critiques. D'ailleurs, ce conseil municipal avait été reporté une première fois par crainte de troubles à l'ordre public.

