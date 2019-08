publié le 26/08/2019 à 17:29

Une réaction quasi-instantanée sur Twitter. Quelques heures après la réponse d'Emmanuel Macron aux moqueries du président brésilien sur Brigitte Macron, Jair Bolsonaro continue les provocations.

Dans un tweet, il reproche une nouvelle fois à Emmanuel Macron de traiter l'Amazonie comme une "colonie". Pour lui, le président français multiplie "les attaques déraisonnables et gratuites".

Cette énième réaction vient s'ajouter à une guerre déjà bien active entre le président français et son homologue brésilien. Depuis plusieurs semaines, les relations entre les deux dirigeants sont de plus en plus tendues. Jair Bolsonaro avait annulé au dernier moment un rendez-vous qu'il avait avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, parce qu'il avait rendez-vous... chez le coiffeur.

- Não podemos aceitar que um presidente, Macron, dispare ataques descabidos e gratuitos à Amazônia, nem que disfarce suas intenções atrás da ideia de uma "aliança" dos países do G-7 para "salvar" a Amazônia, como se fôssemos uma colônia ou uma terra de ninguém. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 26, 2019

Des tacles à répétition

Face aux incendies qui détruisent la forêt amazonienne, Emmanuel Macron avait posté un message en dénonçant un "crime contre l'humanité". "L'Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu. C'est une crise internationale. Membres du G7, rendez-vous dans deux jours pour parler de cette urgence", a écrit le chef de l'État sur Twitter. En réponse, Jair Bolsonaro a attaqué "la mentalité colonialiste dépassée au XXIIe siècle" du président français.

Cette passe d'armes ne s'est pas arrêtée là. Jair Bolsonaro a réagi à un post Facebook dans lequel on se moquait du physique de Brigitte Macron, qui apparaissait sur une photo désavantageuse, le comparant à celui de Michelle Bolsonaro, rayonnante le jour de l'investiture de son mari. "Vous comprenez maintenant pourquoi Macron persécute Bolsonaro ?", lit-on à côté de photos des deux couples présidentiels. "C'est la jalousie (...) de Macron, je parie", écrit l'internaute, Rodrigo Andreaça. "N'humilie pas le type - Mdr", a répondu en commentaire le président brésilien, parlant de son homologue français.

Des propos "extraordinairement irrespectueux", selon Emmanuel Macron qui se dit "triste pour lui et pour les Brésiliens". "Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est triste, c'est triste mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il espérait "très rapidement" que les Brésiliens "auront un président qui se comporte à la hauteur".