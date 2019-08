publié le 26/08/2019 à 15:21

Jair Bolsonaro, de plus en plus agacé par les commentaires d'Emmanuel Macron sur l'Amazonie, s'en est pris à Brigitte Macron sur Facebook. Le président brésilien a publié une remarque offensante, en réagissant à un post qui se moquait du physique de la Première dame. Des propos peu diplomatiques qu'Emmanuel Macron a lui-même qualifié "d'extrêmement irrespectueux".

Pour Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, ce type de remarque offensante, notamment à propos des femmes, dans "les termes plus vulgaires et les plus crus, [...] est vraiment typique de ce populisme moderne".

"Entre la France et le Brésil, il y a cet affrontement symbolique entre le chef du camp libéral [...] et le camp populiste [...] à propos de deux sujets : l'Amazonie et le traité de libre-échange entre l'Europe et le Mercosur", a-t-il expliqué au micro de RTL. Emmanuel Macron bloque en effet la signature de l'accord par l'Union Européenne, ce qui explique les relations tendues entre Brasilia et Paris.

Pour le président brésilien, les sorties sur les réseaux sociaux sont "une manière de faire de la diplomatie personnelle et parallèle et [...] de la politique intérieure. Lorsque Bolsonaro fait ceci, il s'adresse davantage à son électorat qu'à Emmanuel Macron" a indiqué Bruno Tertrais.