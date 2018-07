publié le 28/02/2017 à 16:07

Après le tweet injurieux, la lettre d'excuses. Jérôme Cochet, responsable de la communication de David Rachline, sénateur-maire FN de Fréjus, a fait amende honorable auprès de Théo, le jeune homme hospitalisé pour une importante fissure anale après une interpellation d'une extrême violence à Aulnay-sous-Bois. Le proche de l'élu frontiste avait qualifié Théo de "racaille" dans un tweet daté du 7 février (désormais supprimé).



Trois semaines après la polémique, David Rachline a fait savoir mardi 28 février au micro de France Inter que son collaborateur avait présenté ses excuses. "J'ai condamné ce qui a été dit de la manière la plus ferme. (...) Il a d'ailleurs écrit un courrier pour dire à ce jeune homme, qui a vécu une situation absolument dramatique, que son état d'esprit n'était pas de le mettre en cause personnellement, ni de l'attaquer et qu'il s'était trompé. Il n'avait pas à écrire que c'était une racaille sans savoir ce qu'il s'était passé", affirme le sénateur du Var.

Dans le tweet en question, Jérôme Cochet, par ailleurs secrétaire frontiste de la deuxième circonscription des Alpes-Maritimes, avait comparé une photo de Marine Le Pen auprès des policiers à celle de François Hollande se rendant au chevet de Théo, à l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois. "L'une est au chevet des boucliers de la nation. L'autre est au chevet des racailles. La messe est dite", avait-il écrit. Un message fermement condamné par Marine Le Pen, durant son passage dans L'émission politique de France 2.