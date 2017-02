VIDÉO - Sorti de l'hôpital, Théo adresse "un très grand merci" à ses soutiens

publié le 17/02/2017 à 11:35

"C'est tout ce que vous avez fait pour moi pendant cette convalescence qui a fait qu'aujourd'hui je suis parmi vous ". Entouré d'une de ses sœurs et de sa mère, Théo s'est exprimé dans une vidéo publiée sur Facebook jeudi 16 février. Les coudes appuyés sur ses jambes, le jeune homme de 21 ans parle avec une voix calme et grave, choisit ses mots en fixant la caméra sans ciller.



Quelques heures plus tôt, il est sorti de l'hôpital Robert-Ballanger, où il se trouvait depuis le jeudi 2 février. Gravement blessé lors d'un contrôle policier le jeudi 2 février dernier à la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, Théo est devenu malgré lui, le symbole des violences entre les habitants des banlieues et les policiers.

Un raz-le-bol des habitants qui s'est traduit par de nombreuses manifestations et des débordements en seulement quelques jours. À la suite des nombreuses interpellations, le président François Hollande s'était lui-même rendu à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis et avait appelé au "respect mutuel entre la police et les jeunes".

"Je suis sorti sur mes deux jambes"

Cette affaire a également suscité un vent de solidarité : enfermé dans sa chambre d'hôpital, le jeune habitant d'Aulnay-sous-Bois affirme avoir reçu des lettres de soutiens en provenance du monde entier. "Je tenais à faire cette vidéo pour vous dire un très grand merci à chacun d'entre vous pour toutes vos lettres, vos messages. Ça m'a donné beaucoup de force (...) C'est vous qui m'avez tenu debout", a-t-il déclaré avant que sa sœur et sa mère, également présentes devant la caméra, adressent à leur tour leurs remerciements.



"Je suis sorti sur mes deux jambes, alors que j'étais rentré là-bas en fauteuil roulant en très mauvais état", relativise-t-il, même s'il admet que la sortie de l'hôpital est "prématurée", car les médecins lui ont prescrit 60 jours d'arrêt de travail. De son côté, l'enquête se poursuit. Parmi les quatre policiers en cause, l'un d'entre eux a été mis en examen pour viol.

De son côté, l'enquête se poursuit dans un climat très tendu, puisqu'un autre jeune affirme avoir subi des violences policières. Jeudi 16 février, L'Express a publié une partie du témoignage du policier mis en cause. Dans son procès verbal, ce dernier livre sa version en revenant sur l'affrontement entre Théo et les policiers. Il affirme avoir remarqué une blessure au niveau de l'anus du jeune homme à leur arrivée au commissariat et n'avoir "aucune idée de la façon dont cette plaie a été faite". Dans sa vidéo, le jeune homme, lui, n'a livré aucun commentaire. Il a cependant promis se reposer et de répondre à l'ensemble de ses courriers dès qu'il sera rétablit.