François Ruffin est l'invité de RTL

publié le 09/11/2018 à 07:19

Il est un des députés qu'on entend le plus et un adepte des coups de gueule. François Ruffin est l'invité d'Elizabeth Martichoux ce vendredi 9 novembre, alors que vont débuter dans quelques heures les commémorations exceptionnelles du 11 novembre. Depuis plusieurs jours, Emmanuel Macron parcourt la France pour une "itinérance mémorielle" dans le pays et en profite pour rencontrer des Français, qui ne l'épargnent pas. Son déplacement se transformerait-il en chemin de croix ?



Les Français rencontrés par Emmanuel Macron ces derniers jours lui transmettent particulièrement leur colère face à l'augmentation du prix du carburant et une perte de leur pouvoir d'achat. François Ruffin estime-t-il que le chef de l'État répond suffisamment bien aux préoccupations de la population ?

Mais, avant de commenter les choix d'Emmanuel Macron, François Ruffin pourrait s'exprimer sur ceux de Jean-Luc Mélenchon. Après l'affaire des perquisitions au siège de son parti, pense-t-il que le message politique du chef de file des Insoumis est toujours audible ? Jean-Luc Mélenchon en a-t-il trop fait, au point de lasser les Français ?