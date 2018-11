publié le 05/11/2018 à 08:13

Faut-il appeler les Français à manifester le 17 novembre contre la hausse du prix des carburants ? "C'est un devoir", selon Nicolas Dupont-Aignan. Seuls son parti, Debout la France et le Rassemblement national, font cet appel.



Invité de RTL ce lundi 5 novembre, il explique que "trop, c'est trop. Le gouvernement ment aux Français, en faisant croire que c'est pour l'écologie, ou que c'est nécessaire, alors que c'est simplement pour faire les poches des Français". Nicolas Dupont-Aignan lance un appel aux Français : "Si nos concitoyens ne réagissent pas, ce sera sans fin. On sera tondu et on ne peut pas accepter tant d'injustice".

Est-ce de la récupération politique ? "Je suis face à un mur gouvernemental d'arrogance, de mépris et d'inconscience. Face à ça, j'ai quels moyens ? (...) Ce combat des automobilistes, je le mène depuis des années, notamment contre le racket des péages autoroutiers. À un moment, il faut que les Français se prennent en main. Ce n'est pas moi qui ait lancé le mouvement, ce sont des citoyens partout en France", répond-t-il

Le président de Debout la France propose de "mettre son gilet jaune sur le pare-brise. Je propose même qu'à midi, on klaxonne sur tous les carrefours de France pour que l'Élysée entende la colère légitime des Français (...) Le gouvernement taxe la France qui travaille. Il taxe ceux qui ne peuvent pas manifester".