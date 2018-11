publié le 01/11/2018 à 09:13

Les 118 évêques catholiques de France se réunissent en assemblée plénière à partir du samedi 3 novembre à Lourdes, un rendez-vous lors duquel ils entendent mettre en avant leur travail dans la lutte contre la pédophilie dans l'Église, en accueillant des victimes.



Invité à l'antenne de RTL, Olivier Ribadeau-Dumas, le porte-parole de la conférence des Évêques de France explique que "l’objectif, c'est de faire la vérité sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passe. Et surtout, en écoutant les victimes pour voir comment on peut faire pour développer une lutte encore plus forte et déterminé contre les actes pédocriminels".

Le porte-parole de la conférence des Évêques de France "souhaite que cette parole continue de se libérer, c'est quelque chose qui est évidement. Si elle se libère, c'est en partie en raison des outils que nous avons pu mettre en place. Et surtout en raison de ce que les médias ont pu dire".

Il ajoute : "Je remercie aussi les associations de victimes, nous voyons bien combien les actes qui ont été commis il y a 50 ou 60 ans ont pu marquer de manière indélébile les personnes. Le fait d'en parler les soulage. Nous ne pouvons que accepter cela, écouter cela et aider les victimes pour se reconstruire".