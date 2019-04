publié le 03/04/2019 à 07:46

François Hollande a donc décidé de publier une version "augmentée" de son livre Les Leçons du pouvoir. Autrement dit, l'ancien président de la République a ajouté trois nouveaux chapitres à son ouvrage. Qu'est-ce qui pousse François Hollande à continuer d'écrire ?



Il y a une vieille leçon de politique française, qui dit que lorsque vous voulez passer dans les médias, il faut faire un livre. Comme François Hollande n’a pas le temps de refaire un livre, il fait une version "augmentée". Vous avez un François Hollande "augmenté".

Quelques pages de plus et quelques vacheries de plus et hop ! Vous gagnez votre droit d’entrée dans les médias. Et il adore ça François Hollande, passer et repasser dans les médias, à s’en saouler ! Ça lui donne l’occasion de chroniquer la vie politique française.

François Hollande décrédibilisé

C’est ce qu’il a toujours fait. D’ailleurs, il aurait rêvé d’être chef de service politique ou éditorialiste. Quand il était au Parti socialiste, il passait son temps avec les journalistes et quand il était à l’Élysée, idem... Deux journalistes du Monde en ont même fait un livre Un président ne devrait pas dire ça....



François Hollande au fond, c’est un chroniqueur. Sauf que c’est aussi un ancien président de la République et c’est là que le bât blesse. Ce qu’il fait, fini de le décrédibiliser. Cette façon de faire la leçon, c’est navrant et ce règlement de compte avec Emmanuel Macron, ça relève de la déception amoureuse ! Non, il faut savoir rester à sa place et rester dans son statut d’ancien président.

Un sacré toupet !

C’est le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui a eu les mots les plus justes à son propos mardi 2 avril. Il a dit : "François Hollande a déclaré forfait et maintenant il nous dit comment il faut jouer le match". Sacré toupet !



C’est vrai que de la part d’un président qui n’a pas réussi à inverser la courbe du chômage, qui a proposé, puis renoncé à la déchéance de nationalité qui a fait demi-tour sur l’écotaxe et qui a fait voter la taxe carburant que les "gilets jaunes" ont rejeté.



Et qui n’a pas réussi à maintenir l’unité de son propre parti derrière lui ! C’est osé !

Qu’a fait François Hollande pour lutter contre le Front national ? Alba Ventura Partager la citation





Quand il prédit l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, est-ce qu'il n'est pas dans son rôle ? D’abord, il n’est pas le premier à dire ça. Mais enfin, qu’a fait François Hollande pour lutter contre le Front national ? Pardon, mais pendant les 11 années où François Hollande a été à la tête du Parti socialiste, c’est le moment où les classes populaires ont décroché du Parti socialiste.



Et par ailleurs, c’est au cours de son quinquennat que le Front national est passé en tête aux élections européennes pour la première fois. Et c’est à la fin de son mandat présidentiel que le parti de Marine Le Pen a fait son meilleur score. 11 millions de voix au second tour.



Alors de ça François Hollande n’est pas forcément le seul responsable, mais il y a contribué. Et venir aujourd’hui jouer les Cassandre, c’est un peu fort de café !